عاجل…المغرب يمنع دخول المسافرين القادمين من عدد من البلدان ابتداء من الغد- التفاصيل

جدة - عبدالحي حسين - قررت السلطات المغربية المختصة، منع الطائرات والمسافرين القادمين من أستراليا والبرازيل وإيرلندا ونيوزيلندا، من الولوج إلى التراب الوطني، وذلك بعد رصد أولى حالات الإصابة بالسلالة المتهورة لفيروس كورونا المستجد، اليوم الاثنين.

القرار سيتم تفعيله ابتداء من 19 يناير 2021 وحتى إشعار آخر، وفق ما أفاد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، صدر قبل قليل.

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها، أنه في إطار تفعيل المخطط الوطني لليقظة والتصدي لوباء كوفيد-19، فإنها تخبر عموم المواطنات والمواطنين أن منظومة الرصد الوبائي سجلت أول حالة إصابة مؤكدة بالسلالة المتحورة لفيروس كورونا المستجد المكتشفة مؤخرا بالمملكة المتحدة، بميناء طنجة المتوسط لدى مواطن مغربي قادم من ايرلندا على متن باخرة انطلقت من ميناء مرسيليا.

وتخبر الوزارة أن المعني بالأمر لا تظهر عليه أية أعراض، ويوجد حاليا تحت العزل الصحي بالدار البيضاء، وتم التعامل معه ومع مخالطيه وفقا للبروتوكول الصحي الجاري به العمل في بلادنا.

وتجدر الإشارة إلى أنه في إطار عملية التحيين المستمرة للبروتوكول الوطني الصحي لوباء كوفيد-19، خاصة في شقه المتعلق بالرصد، تؤكد الوزارة، “تم اعتماد مجموعة من الإجراءات والتدابير للكشف المبكر وحصر أية حالات للسلالة المتحورة، كما تم تحيين تدابير التكفل بالحالات تماشيا مع الوضع الوبائي الوطني والعالمي”.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الاستمرار في الالتزام بالقواعد الاحترازية والانخراط بكل وطنية ومسؤولية في الإجراءات والتدابير الوقائية التي تتخذها بلادنا.