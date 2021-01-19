التصديق على فوز الرئيس تواديرا بانتخابات أفريقيا الوسطى الرئاسية

المناطق - واس

صادقت المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى اليوم على فوز الرئيس فوستين تواديرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي, بنسبة 53.16% من الأصوات.

كما رفضت المحكمة الدستورية البت في جميع الطعون المقدمة لإلغاء النتائج التي تقدم بها 13 من أصل 16 منافساً لرئيس الدولة المنتهية ولايته.

وقد أعلنت رئيسة المحكمة الدستورية دانييل دارلان, أن تواديرا “أُعيد انتخابه رئيساً للجمهورية في الجولة الأولى من انتخابات 27 ديسمبر 2020م”.