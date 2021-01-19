شكرا لقرائتكم خبر عن الليلة الثالثة للاحتجاجات.. مواجهات عنيفة في أكبر حي شعبي بتونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تشهد منطقة حي التضامن قرب العاصمة وهو أكبر الأحياء الشعبية في تونس مواجهات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة منذ الساعات الأولى من مساء أمس الاثنين.

وهذه هى الليلة الثالثة للاحتجاجات في حي التضامن الذي يضم فئات واسعة من الطبقة الفقيرة غرب العاصمة، ولكنها الأكثر عنفا وحضورا لقوات الأمن.

وقال مصور لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. ا) الذي عاين الموجهات إن فرق خاصة لمكافحة الشغب ومدرعات وصلت إلى الحي وأطلقت الغاز المسيل للدموع كما استخدمت خراطيم المياه لتفريق المحتجين وملاحقتهم في الشوارع والأزقة.

ورشق المتظاهرون قوات الأمن بالحجارة وقطعوا طرقا وأحرقوا العجلات المطاطية.

وتشهد العديد من الأحياء في أنحاء تونس، ومن بينها أحياء في ضواحي العاصمة، منذ أيام مواجهات بين متظاهرين وقوات الشرطة حتى ساعات متأخرة من الليل على الرغم من حظر التجوال الليلي.