إغلاق مبنى الكونغرس بواشنطن بعد الإبلاغ عن تهديد أمني خارجي

قال شاهد من وكالة «رويترز» للأنباء إنه تم إغلاق مجمع الكونغرس الأميركي ومنع الدخول إليه أو الخروج منه لتهديد أمني خارجي. وأضاف أن جميع المشاركين في التدريب على مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن والذين كانوا خارج مبنى الكونغرس (الكابيتول) نُقلوا إلى داخله.

وجاء في بيان للشرطة أنها أمرت بإغلاق مجمع الكابيتول ومنع الدخول إليه والخروج منه «لتهديد أمني خارجي». وأضاف جهاز الخدمة السرية الأميركي على «تويتر» أن إغلاق مجمع الكابيتول «مؤقت» ولا خطر على الجماهير.

وحسب ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء فقد تم إصدار توجيهات لأعضاء الكونغرس الأميركي وموظفيه بالبقاء في أماكنهم في أثناء تحري الأمر.

وقالت الشرطة المكلفة بحراسة مجمع الكونغرس إنه تم إغلاق مبنى الكابيتول بعد تحذيرات متكررة إثر اندلاع حريق قريب. وقالت إدارة الإطفاء على «تويتر» إن فرقها أخمدت حريقاً في مكان مفتوح قرب مجمع الكابيتول.