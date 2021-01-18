قائد عام شرطة دبي يطلع على إجراءات افتتاح العرض الأول لأجنحة إكسبو 2020

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

اطلع الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، على إجراءات افتتاح العرض الأول لأجنحة "إكسبو 2020 دبي"، ومحتويات غرفة العمليات المركزية والأنظمة والبرامج الأمنية المُطبقة وأحدث التطورات الأمنية في موقع الحدث العالمي، ومعايير الأمن والسلامة، والإجراءات الاحترازية.



وترأس اجتماع اللجنة التنفيذية لتأمين حدث إكسبو دبي الدولي الذي يضم ثلاثة قطاعات رئيسة خاصة بتأمين المعرض، وتتمثل في قطاع الدعم والإسناد، وقطاعي العمليات، والبحث الجنائي، وذلك بحضور أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي للتطوير والتسليم العقاري في إكسبو، والعميد سيف مهير المزروعي مدير الإدارة العامة للمرور، والعميد عبد الله خادم بن سرور مدير مركز شرطة بر دبي رئيس مجلس مديري مراكز الشرطة، وعدد من الضباط والمسؤولين.

واستمع الفريق المري من رؤساء القطاعات الثلاثة إلى شرح حول خطط القطاعات في تأمين فعاليات المعرض وجاهزية الأنظمة والبرامج الأمنية إلى جانب اطلاعه على الاستعدادات الجارية من جميع الفرق المعنية.

وأشاد الفريق عبد الله خليفة المري، بجهود فرق عمل معرض اكسبو الدولي التي استطاعت خلال الفترة الماضية التعامل مع مختلف التحديات والصعوبات والانتهاء من المشاريع في الوقت المحدد، مؤكداً أن العمل بروح الفريق الواحد أسهم في تطوير أنظمة أمنية حديثة ومُبتكرة تهدف إلى إخراج هذا الحدث العالمي في أبهى صورة وتحقيق النتائج المرجوة من إقامته.

وأكد أهمية الجاهزية التامة والاستعداد وتسخير كافة الإمكانيات والتقنيات والذكاء الاصطناعي لاستضافة إكسبو 2020، مشيراً إلى أن هذا الحدث العالمي الذي وضعته القيادة العامة لشرطة دبي في سلم أولوياتها، سخرت له كل إمكانياتها وأنظمتها الذكية والتقنية لتقديم الدعم اللازم في كل ما يتعلق بالمجالات الأمنية والخدمية، ومتابعة جميع فرق العمل وعلاقتها مع كافة المؤسسات الأمنية في الدولة، بهدف تقديم خدمات ذكية ذات جودة عالية لجميع زوار والمنظمين والوفود المشاركة، حتى نكون خير سفراء لدولة التسامح.

كما أكد الفريق المري على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعمل بوتيرة متسارعة ورفع مستوى الأداء والتميز في مختلف المجالات، إضافة إلى الاستخدام الأمثل للأنظمة والتقنيات الحديثة والربط بين البرامج الأمنية تحقيقاً لتطلعات القيادة العليا في إخراج الحدث العالمي بالصورة التي تليق بمكانة دبي العالمية.