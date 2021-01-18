شكرا لقرائتكم خبر عن سجن طالب روسي لتحطيمه نافذة مكتب الحزب الحاكم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدر حكم على طالب روسي بالسجن ست سنوات في معسكر اعتقال بتهمة إلحاق أضرار هو وأصدقاءه بمكتب تابع لحزب روسيا المتحدة الحاكم المحافظ.

وأدين طالب الدكتوراه في الرياضيات بتهمة ارتكاب أعمال شغب، وفقا لما ذكرته محكمة في موسكو أمس الاثنين.

وقيل إن الرجل حث شباباً آخرين في يناير 2018 على تحطيم نافذة مكتب حزب الرئيس فلاديمير بوتين في العاصمة بمطرقة وإلقاء قنبلة دخان داخله.

وذكرت وكالة أنباء تاس أن الأضرار بلغت 48 ألف روبل ( 650 دولارا ).

ووصفت محامية الرجل الحكم بأنه ذو دوافع سياسية، وأعلنت أنها ستستأنف الحكم. وصدرت أحكام مع وقف التنفيذ على اثنين من المتهمين الآخرين.