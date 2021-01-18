شكرا لقرائتكم خبر عن المحكمة الدستورية بأفريقيا الوسطى تصادق على فوز الرئيس تواديرا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صادقت المحكمة الدستورية في أفريقيا الوسطى اليوم على فوز الرئيس فوستين تواديرا في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر الماضي, بنسبة 53.16% من الأصوات.

كما رفضت المحكمة الدستورية البت في جميع الطعون المقدمة لإلغاء النتائج التي تقدم بها 13 من أصل 16 منافساً لرئيس الدولة المنتهية ولايته.

وأعلنت رئيسة المحكمة الدستورية دانييل دارلان, أن تواديرا "أُعيد انتخابه رئيساً للجمهورية في الجولة الأولى من انتخابات 27 ديسمبر 2020م".