شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب تونسي يقاضي الحكومة المستقيلة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال محام تونسي اليوم الاثنين، إنه تقدم بشكوى إلى القضاء يتهم فيها رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ ووزير صحة سابق بالتقصير وبالتسبب في موت الآلاف من التونسيين جراء فيروس كورونا بسبب قرارهم فتح الحدود منتصف 2020 عقب الموجة الأولى من الوباء.

وقال المحامي مالك بن عمر إنه أودع الشكوى لدى المحكمة الإبتدائية في العاصمة نيابة عن الطبيب زكريا بوقرة، الذي وجه انتقادات علنية سابقة للحكومة في منابر إعلامية في كيفية إدارتها للأزمة الصحية.

وقررت حكومة إلياس الفخاخ الذي استقال من منصبه في يوليو الماضي فتح الحدود في يونيو 2020 بعد فترة إغلاق عام دامت ثلاثة أشهر وانحسار عدد الإصابات بالفيروس آنذاك إلى أدنى مستوياتها، حتى الصفر إصابة.

وتشمل الدعوى القضائية وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي ومدير مرصد الأمراض المستجدة نصاف بن علية عضوة لجنة مكافحة فيروس كورونا حتى اليوم.