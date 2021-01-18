منظمة الصحة تتوقع تجاوز وفيات العالم 100 ألف أسبوعيا بسبب كوفيد-19

قال مايك رايان كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اليوم الاثنين إن من المتوقع أن تزيد الوفيات العالمية بسبب مرض كوفيد-19 على 100 ألف في الأسبوع من أكثر من 93 ألفا الأسبوع الماضي.

وقال في تحديث للتقرير الوبائي قدمه في اجتماع لمجلس المنظمة إن منطقة الأمريكتين تسجل نحو 47 بالمئة من أعداد الوفيات الراهنة.

وفي أوروبا تستقر أعداد الوفيات والإصابات لكن على مستويات مرتفعة".

وأضاف "حاليا الوضع الوبائي متحرك ومتباين وزادت السلالات الجديدة من تعقيده".

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