اعتقال متهمين اقدما على القاء قنبلة على كشك للمواد الغذائية ببغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة شرطة بغداد، الاثنين، عن اعتقال متهمين اقدما على القاء قنبلة على كشك للمواد الغذائية بالعاصمة.

وقال مدير اعلام القيادة المقدم عزيز ناصر في بيان تلقت الخليج 365، انه "بناءا على توجيهات وكيل الوزارة لشؤون الشرطة وباشراف مباشر من قبل قائد شرطة بغداد، القت مفارز فوج طوارىء بغداد العاشر التابع للقيادة القبض على متهمين اثنين اقدما على القاء قنبلة (مولتوف) على احد اكشاك المواد الغذائية وتعريضه لخسائر مادية".

واضاف انه "تم اخماد الحريق من قبل احد مفارز الفوج المذكور"، مشيرا الى انه "تم اقتياد المتهمين الى مركز شرطة باب الشيخ لغرض اتخاذ الاجراءات القانونية الاصولية بحقهم وعرض اوراقهم على القضاء لينالوا جزائهم العادل".