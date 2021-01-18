ظريف: إيران لا تسعى وراء توتر أو حرب وترامب لم يؤثر على إرادتنا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن بلاده لا تبحث عن توتر أو حرب، مشيرا إلى أن إجراءات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايتها لن تؤثر على إرادة شعب بلاده.

وعلى هامش اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني، أكد ظريف أن وزارة الخارجية قامت بإجراءات قانونية دولية وثنائية داخل إيران وكذلك في العراق في سياق متابعتها لمعاقبة المتورطين والضالعين في اغتيال قائد فيلق القدس قاسم سليماني، وتم تقديم تقرير عنها إلى نواب المجلس.

وأضاف: "إيران لا تسعى للتوتر ولا للحرب، لكن تصرفات حكومة ترامب الفاضحة لن تؤثر على إرادة الشعب الإيراني".

وتابع: "إذا نوى شخص ما غزو إيران، فعليه أن ينظر إلى تاريخ الاعتداءات السابقة، لكنني أعتقد أن قوة ردعنا تعمل بشكل جيد في اليوم أو اليومين الأخيرين المتبقيين من إدارة ترامب".

وفي تصريح آخر، قال ظريف: "سياستنا تجاه إدارة (الرئيس الأمريكي المنتخب) جو بايدن ستكون خطوة مقابل خطوة ولن نقبل بإجراءات مقابل بيان".