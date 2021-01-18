عبد الله بن زايد يستقبل وزير خارجية قبرص

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

استقبل الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، نيكوس خريستودوليديس، وزير خارجية جمهورية قبرص.



جرى خلال اللقاء - الذي عُقد في أبوظبي - استعراض العلاقات الإماراتية القبرصية على المستويات كافة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ونيكوس خريستودوليديس عمق علاقات الصداقة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية قبرص وقيادتهما وتطور وتنامي التعاون المشترك بين البلدين في المجالات كافة.

وتناول ووزير خارجية قبرص مستجدات الأوضاع في المنطقة وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لا سيما تطورات الأوضاع في منطقة شرق البحر المتوسط وسبل تعزيز الأمن والاستقرار بها.

كما بحث الجانبان التعاون المشترك بين البلدين في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، وأهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل ضمان إيصال لقاحات المرض إلى الدول كافة.

وأكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان عمق العلاقات الإماراتية القبرصية وحرص دولة الإمارات على تطوير وتنمية مجالات التعاون المشترك والشراكة مع جمهورية قبرص الصديقة، وذلك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.