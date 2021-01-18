الإمارات.. الوطني للأرصاد يحذر من تدني مدى الرؤية بسبب الضباب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 18 يناير 2021

متابعات_ الخليج 365

حذر المركز الوطني للأرصاد بالامارات من تدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها مع بدء تشكل الضباب الليلة على معظم المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية من الدولة.



وناشد المركز، في بيان له، اليوم، مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور، نظراً إلى وجود فرصة لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على معظم المناطق الساحلية وبعض المناطق الداخلية من الدولة من الساعة 22:00 مساء اليوم حتى الساعة 10:00 من صباح يوم غد.