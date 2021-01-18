شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: نواجه فشلاً أخلاقياً بشأن توزيع اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دقت منظمة الصحة العالمية ناقوس الخطر، مؤكدة أن العالم على شفا «فشل أخلاقي كارثي» بشأن توزيع اللقاحات، في وقت، تسارعت فيه حملات التلقيح عالمياً وتزامنت مع تشديد القيود .

وحذرت منظمة الصحة العالمية الدول المتقدمة حول خطورة ما يجري حول لقاح كورونا، وحث تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام للمنظمة الدول والشركات المصنعة على مشاركة الجرعات المضادة لكوفيد-19 بشكل أكثر إنصافاً في جميع أنحاء العالم واصفاً ما يجري حالياً من استئثار الدول الغنية على اللقاحات بأنه إخفاق أخلاقي

قيود وتطعيم

وقال ناظم الزهاوي وزير توزيع اللقاحات البريطاني، أمس الاثنين، إن السلطات تقوم بتطعيم 140 شخصاً ضد مرض كوفيد-19 كل دقيقة في المتوسط. وهذا هو المعدل المتوسط وبعض المناطق تعمل بشكل أفضل.

وستوسع المملكة المتحدة حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد؛ لتشمل الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 70 عاماً، في الوقت الذي يبدأ فيه أيضاً فرض حجر صحي على جميع الوافدين؛ تجنّباً لانتشار الوباء .

السلالة المتحورة

ويجري تشديد القيود في مختلف أنحاء العالم؛ لوقف تفشي السلالة المتحورة من كورونا

وأصبحت، أمس الاثنين، كمامات «اف اف بي 2» إلزامية في وسائل النقل العام والمتاجر في بافاريا بجنوب ألمانيا والنمسا التي أعلنت أنها ستمدد الإغلاق الثالث الذي بدأ قبل الميلاد حتى 8 شباط/فبراير.

وفي سويسرا، ولتجنب موجة ثالثة سيصبح العمل عن بُعد إلزامياً «في كل مكان ممكن»، كما سيتعين على المتاجر غير الأساسية إغلاق أبوابها، وستحصر التجمعات الخاصة بخمسة أشخاص.

توسيع التطعيم

وفي فرنسا، تم توسيع حملة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، لتشمل جميع الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 75 عاماً، فيما تسبب الوباء بوفاة أكثر من 70 ألف شخص في البلاد.

وأكد وزير الصحة أن عتبة تلقيح مليون فرنسي سيتم بلوغها بحلول نهاية الشهر فيما يتعرض بطء حملات التطعيم لانتقادات، إضافة إلى إعلان مختبرات فايزر/بايونتيك أنه سيكون هناك بعض التأخير في توصيل الجرعات.

إجازة لقاحين

وفي البرازيل أجازت وكالة المراقبة الصحية استخدام لقاحين ضد كوفيد-19 بشكل طارئ، البريطاني «أسترازينيكا» والصيني «كورونافاك» وهما أول لقاحين ينالان موافقة في البلاد .

الصين وروسيا

وفرضت الصين حجراً على ثلاثة ملايين شخص إضافيين في شمال شرق البلاد بعد اكتشاف إصابات جديدة بالفيروس مرتبطة بموظف مبيعات اختلط بمسنين.

وفي روسيا بدأت السلطات الصحية حملة تطعيم جماعي ضد فيروس كورونا، وستشمل جميع فئات السكان الراغبين بذلك، وكانت عمليات التطعيم تقتصر على فئات معينة.

(وكالات)