شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال المئات في تونس.. وشرارة الاحتجاجات تنتقل إلى العاصمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الداخلية التونسية، اعتقال المئات على خلفية أحداث الشغب التي اندلعت في العاصمة وبعض الولايات بعد سريان حظر التجول، تجددت، أمس الاثنين، الاحتجاجات في العاصمة وولاية باجة شمال غربي البلاد، فيما دعا اتحاد الشغل إلى وقف الاحتجاجات الليلية، مطالباً السلطات بتقديم توضيحات، في حين، في حين اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، أن هناك جهات خططت للاحتجاجات التي تشهدها البلاد، منوهة إلى أن رئيس حركة النهضة الإخوانية يحاول استغلال الأحداث «ليرأس البلاد».

وشهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة، أمس ، احتجاجات تطالب بإطلاق سراح الموقوفين في أحداث الشغب والتخريب التي شهدتها أحياء العاصمة إلى جانب عدد من المحافظات خلال اليومين الماضيين.

ورفع المتظاهرون، شعارات مناهضة لرئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي، مطالبين بإطلاق سراح الموقوفين.

قنابل غاز وكر وفر

كما شهدت ولاية باجة شمال غربا، إطلاق قنابل غاز وكر وفر بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب بمدينتي باجة والمعقولة.

من جهته، أكد خالد الحيوني، الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية «إيقاف 877 شخصاً ضالعين في أعمال الشغب والتخريب خلال اليومين الماضيين»، مبيناً أن «أغلبهم من القُصّر وأيضاً من ذوي السوابق العدلية». وقال إن التحقيقات ستكشف عن سبب إقدام الموقوفين على القيام بالأفعال التي وصفها «بالإجرامية».

مبيناً «أن هناك تحرّكات من طرف مجموعات تهدف لاستفزاز الوحدات الأمنية وصدّ المنافذ أمام تحرّكاتها لتتحوّل في مرحلة لاحقة إلى اعتداءات على الأملاك العامة والخاصة».

الحلول الأمنية غير مجدية

بينما، دعا اتحاد الشغل،أمس، إلى وقف الاحتجاجات الليلية، وأبدى، استغرابه من صمت السلطات على أحداث شغب متواصلة منذ 4 أيام ، مطالبا السلطات بتقديم توضيحات. واعتبر أن الحلول القمعية وزجّ المؤسّسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب غير مجدية.

موسي تتهم الغنوشي باستغلال الأحداث

من جانبها، اعتبرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في ندوة صحفية بمقر البرلمان أمس، أن هناك جهات خططت للاحتجاجات ، داعية السلطات إلى الكشف عن نتائج التحقيقات في تلك التظاهرات، منوهة إلى أن رئيس حركة النهضة الإخوانية يحاول استغلال الأحداث «ليرأس البلاد».

(وكالات)