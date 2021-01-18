شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله الثاني والسيسي يبحثان المستجدات في المنطقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان، القاهرة: ”الخليج 365”

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مباحثاتهما، أمس الاثنين، في عمّان عمق العلاقات الأخويّة التاريخية بين البلدين والعمل على سبل تعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة وتطلعات الشعبين.

وأشاد الملك عبد الله بمستوى التنسيق والتشاور بين البلدين حيال ملفات القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأورد بيان الديوان الملكي الأردني أن الزعيمين بحثا بحضور ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله تعزيز التعاون الثنائي وآليات توسيع التعاون الثلاثي الأردني المصري العراقي وتطلعهما لمواصلة البناء على ما تم إنجازه في القمم الثلاث السابقة.

وتطرقت المباحثات إلى مستجدات الساحتين العربية والإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث أكد الملك عبد الله موقف الأردن الواضح والثابت حيالها والداعي إلى ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين بما يتضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

ورحّب الملك عبد الله بمخرجات قمة العلا التي عُقدت مؤخراً في السعودية وأسهمت في تعزيز التضامن ووحدة الصف العربي.

وذكر السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن المباحثات تطرقت إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة مجالات التعاون التجاري والتنموي والاستثماري، فضلاً عن التعاون الأمني وتبادل المعلومات، بالإضافة إلى استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.