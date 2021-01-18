شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون المواطنين في عجمان» يطلع على آليات عمل «مجالس الشارقة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اطلع مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان على الأعمال التي تتولاها مجالس الضواحي في إمارة الشارقة ودورها في مد جسور التواصل بين أبناء المجتمع، وذلك وفق استراتيجية دائرة شؤون الضواحي والقرى في حكومة الشارقة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بمقر ضاحية واسط في مدينة الشارقة بحضور الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي مدير عام مكتب شؤون المواطنين في إمارة عجمان ومريم علي المعمري المدير التنفيذي لمكتب شؤون المواطنين، وميثاء الشاعر إداري تنفيذ المبادرات، وكان في استقبالهم من دائرة شؤون الضواحي والقرى الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى وعبدالله سليمان الكابوري مدير إدارة شؤون المجالس ورؤساء الأقسام والمعنيين بالدائرة.

وأكد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي حرص الدائرة على تعزيز التعاون المشترك بين مختلف الجهات بهدف تقديم خدمات متميزة.. موضحاً أن مجالس الضواحي هي إحدى رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لمواطني إمارة الشاقة في كافة المدن والمناطق، والرامية إلى جعلها قبلة يجتمع فيها أبناء الحي وتعريفهم ببعضهم في إطار تعزيز العلاقات الاجتماعية بجانب تنظيم الأفراح والأتراح.. لافتاً إلى أن العديد من الدوائر سواء الاتحادية والمحلية ستستفيد من المجالس في تنفيذ ما يعود بالمنفعة على مختلف شرائح المجتمع.

من جهته أكد الشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي حرص المكتب على الاطلاع على أهم أعمال مجالس الضواحي والقرى في إمارة الشارقة وتعزيز التعاون المشترك وتنسيق الجهود.. موضحاً مهام مكتب شؤون المواطنين الذي تم إنشاؤه بموجب المرسوم الأميري رقم 4 لسنة 2020 لمتابعة شؤون المواطنين.

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