شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن حمد يترأس اجتماع «الفجيرة لتنمية المناطق» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق، في مكتبه بالديوان الأميري، الاجتماع الدوري للمؤسسة خلال عام 2021.

واطلع على تقرير الأعمال المنجزة خلال عام 2020، وآخر التطورات في أعمال المجالس المجتمعية بالمناطق. واستمع إلى شرح مُفصل للخطط التنفيذية لمشروعات المؤسسة، للوقوف على تطوير آلية عملها، وتنشيطها بفعالية، وفقاً للمعايير الوطنية.

واثنى سموّه في بداية الاجتماع على جهود مجلس إدارة المؤسسة خلال العام الماضي، مشدداً على ضرورة تكثيف الجهود، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، وتلبية احتياجات المواطنين، والارتقاء بجودة الخدمات الحكومية المُقدمة لهم.

حضر الاجتماع سالم الزحمي، مدير مكتب سموّ ولي عهد الفجيرة، والمهندس خميس النون، المدير العام المؤسسة، وأعضاء مجلس الإدارة.

أصدر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة فيديو توثيقياً يستعرض فيه أنشطة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة لعام 2020.

ويستعرض الفيديو قيام سموه بزراعة شجرة القرم على شاطئ العقة في مدينة دبا الفجيرة في إطار الاحتفال الرسمي باليوم الوطني التاسع والأربعين للدولة تحت عنوان «غرس الاتحاد». ويعرض الفيديو حضور سموه مراسم رفع علم الدولة في الساحة الأمامية لقصر الرميلة، وفعاليات مهرجان الفجيرة الدولي للفنون في دورته الثالثة، بجانب حضور سموه بطولة الفجيرة الدولية المفتوحة للتايكوندو بنسختها الثامنة.

ويستعرض الفيديو جولات ولي عهد الفجيرة في كافة مناطق الإمارة، وحضور سموه مجموعة من الفعاليات التي أقيمت فيها، ولقاءاته مع إدارات المؤسسات الحكومية في الإمارة، إلى جانب مشاركاته في عدد من المناسبات العامة التي تتعلق بمواطني الإمارة والدولة. (وام)