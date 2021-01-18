شكرا لقرائتكم خبر عن سوار يجعل مديرك يعلم بما تشعر! والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة – محمد الدسوقي

في ظل التقدم التقني الذي يشهده العالم في العقدين الأخيرين، وما يحمله من مفاجآت وحقائق لتسخير التكنولوجيا لمساعدة البشر، طورت شركة «مود بيم» سواراً ذكياً، يتيح للشركات متابعة الحالة النفسية لموظفيها، وفق ما ذكرت صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.

وأوضحت الصحيفة أنه خلال أزمة كورونا واضطرار الجميع للعمل من المنزل، كانت هناك حيرة كبيرة حول ردة فعل الموظفين، وما إذا كان هناك رضى أم لا، لذلك طورت «مود بيم» سواراً يحمل الاسم نفسه، يتيح للشركات متابعة الحالة النفسية لموظفيها، حيث إن ضغط الزر الأصفر للتعبير عن الشعور بالسعادة، أما الأزرق فهو خاص بالتعبير عن الشعور بالحزن.

والسوار متصل بتطبيق للهواتف الذكية، وموقع إلكتروني للحاسوب، يمكن للمدير المباشر من خلاله متابعة حالة موظفيه باستمرار، حرصاً على تقديمهم أعلى مستويات من الإنتاجية على مدار يومهم.

وعلى الرغم من التوجه الجديد للشركة مع سوارها ناحية قطاع الأعمال، فإن فكرة السوار خرجت للنور بعد أن أرادت كولمر أن تطور طريقة للتواصل شعورياً مع طفلتها خلال وجودها في المدرسة.

ويمكن استخدام السوار لتقوية العلاقات الاجتماعية بين الأصدقاء وأفراد العائلة وإبقائهم على اتصال، بعد أن منعتهم الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي من الوجود معاً كما كانوا في السابق.