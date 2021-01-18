شكرا لقرائتكم خبر عن أضخم لاعب في «ملاعب اليد» يلفت الأنظار في كأس العالم بمصر والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة – محمد الدسوقي

اتجهت الأنظار نحو لاعب منتخب الكونغو الديمقراطية جوتييه مفومبي تييري في كأس العالم لكرة اليد المقامة في مصر، بعدما شارك خلال مباراة منتخب بلاده أمام الأرجنتين خلال الأيام الماضية.

ويلعب تييري الذي يزن 110 ك[م، في فريق درو إيه سي الفرنسي ويعد أحد أكبر اللاعبين حجماً في ملاعب اليد بالوقت الحالي. ولفت تييري 26 عاماً الأنظار كل من شاهد المباراة عبر شاشات التليفزيون بسبب بدانته الواضحة ورغم ذلك تألق وسجل 4 أهداف لمنتخب بلاده وقدم مجهوداً بدنياً لافتاً.

ويلعب الكونغو ضمن المجموعة الرابعة التي تضم معه الأرجنتين والدنمارك والبحرين، حيث تعد هذه المشاركة الأولى له في تاريخ المونديال وخسر الكونغو المواجهة أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 28- 22.