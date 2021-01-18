حزب الله صاحب اليد الطولى في دخول شحنة نترات الأمونيوم

منظمة إرهابية
ذكر «الحلبي» أنهم أمام منظومة إرهابية وإجرامية متورطة في استيراد هذه الشحنة وشرائها وتخزينها واستخدامها، جازما، في نهاية حديثه، أن العديد من مدن والبلدات السورية كانت ستأخذ حصة كبيرة من الدمار، الذي كان يمكن أن يصيب العاصمة بيروت.
رجلا أعمال
في حين ترجح مؤشرات جديدة عن تورط رجلي أعمال قريبين من نظام الأسد هما: جورج حسواني ومدلل خوري في نقل تلك الشحنة إلى مرفأ بيروت، ليجري استخدامها لاحقا وتدريجيا في صناعة المتفجرات مثل البراميل التي استهدفت المربعات السكنية المأهولة في المدن والبلدات السورية.
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