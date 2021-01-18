4 أنشطة إغاثية سعودية في الخارج

كما وزع المركز 16 طنًا و800 كيلوجرام من السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينجا، استفاد منها 3500 فرد في منطقة شيتا قونق، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وذلك ضمن مشروع توزيع مواد غذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش.
ويأتي المشروع استمرارًا للدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لمهجري الروهينجا للتخفيف من معاناتهم.
من جهة ثانية، وزع المركز 2920 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفًا في عدة مدارس بمديرية الحوطة بمحافظة لحج، استفاد منها 2920 طالبًا، ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.
كما وزع المركز 100 طن من التمور في مناطق هرجيسا، وبربرة، وبرعو، وبورما، ولاس عانود، وعيرجابو، التابعة لصوماليلاند، استفاد منها 100.000 فرد، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند، وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع المركز لتوزيع التمور على المحتاجين في صوماليلاند.
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