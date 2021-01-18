4 أنشطة إغاثية سعودية في الخارج

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي، وعبس، وحيران، وحرض، التابعة لمحافظة حجة اليمنية، وجرى خلال شهر ديسمبر 2020، ضخ 5.403.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 2.689.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وإجراء 31 حملة رش ضبابي لمكافحة الأوبئة، وتنفيذ 114 نقلة مخصصة مازالت المخلفات من مخيمات النازحين، استفاد منها 6320 فردًا.

كما وزع المركز 16 طنًا و800 كيلوجرام من السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينجا، استفاد منها 3500 فرد في منطقة شيتا قونق، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وذلك ضمن مشروع توزيع مواد غذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش.

ويأتي المشروع استمرارًا للدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية المتنوعة لمهجري الروهينجا للتخفيف من معاناتهم.

من جهة ثانية، وزع المركز 2920 حقيبة مدرسية لطلاب المدارس من ذوي الاحتياجات الخاصة والفئات الأشد ضعفًا في عدة مدارس بمديرية الحوطة بمحافظة لحج، استفاد منها 2920 طالبًا، ويأتي ذلك في إطار مشروع المركز لتوفير الحقيبة المدرسية لأطفال اليمن.

كما وزع المركز 100 طن من التمور في مناطق هرجيسا، وبربرة، وبرعو، وبورما، ولاس عانود، وعيرجابو، التابعة لصوماليلاند، استفاد منها 100.000 فرد، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند، وتأتي هذه المساعدات ضمن مشروع المركز لتوزيع التمور على المحتاجين في صوماليلاند.