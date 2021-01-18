مجلس الشيوخ يسمح لبايدن بتشريعات خاصة

فيما ذكر مسؤولو دفاع أمريكيون أنهم قلقون بشأن هجوم من الداخل، أو أي تهديد آخر من أفراد الخدمة المتورطين في تأمين تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، مما دفع مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى فحص جميع قوات الحرس الوطني البالغ عددها 25 ألفًا، القادمة إلى واشنطن لحضور هذا الحدث، لا يزال الجمهوريون مستعدين لعرقلة معظم مقترحات بايدن، لكن مجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي 50/50 يسمح لبايدن باتخاذ إجراءات بشأن تشريعات خاصة لا يمكن تقويضها.

الترشيحات

مع وجود الديمقراطيين الذين يرأسون اللجان في مجلس الشيوخ، ويحتاجون فقط إلى الأغلبية للفوز بأصوات الحاضرين على الترشيحات، أصبح بايدن مطمئنًا الآن من ختم تأكيد وزارته واختياره للقضاة، وهذا يعني أيضًا أن الاختيارات المثيرة للجدل مثل نيرا تاندن -التي اختارها بايدن لمدير الميزانية- يمكنهم التطلع إلى تولي مناصبهم، حيث يمكن للجمهوريين إبطاء الترشيحات دون إيقافها.

الموازنة والفواتير

يتمتع الديمقراطيون أيضًا بفرصة تمرير تشريعات خاصة تتعلق بالميزانية بأغلبية بسيطة، وهي عملية غالبًا ما تكون غامضة، مكنت أوباما من إنهاء مشروع قانون الرعاية الصحية لعام 2010 ومنحت حلفاء الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب الجمهوري فرصة فاشلة لإلغاء «أوباما كير» وإقراره.

ومن ناحية أخرى يمكن أن يستخدم بايدن فاتورة الإصلاح الضريبي، أو ما يسمى بعملية تسوية الميزانية بأصوات ديمقراطية فقط.

مناقشة القضايا

سيكون لزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الأغلبية بمجرد أن يؤدي كل من عضوين جديدين في مجلس الشيوخ، ونائب الرئيس المنتخب كامالا هاريس اليمين، وستتاح له الفرصة لطرح التشريع على الحاضرين وإجبار الأصوات التي من الممكن أن تمنحه التوصل لمناقشات حول قضايا، مثل إصلاح الشرطة والهجرة وتغير المناخ. لكن إصدار مثل هذا التشريع سيتطلب دعم الجمهوريين، مما يمنح حزب الأقلية النفوذ.

هاريس

ستدخل كامالا هاريس التاريخ يوم الأربعاء عندما تصبح أول نائبة رئيس للبلاد - وأول امرأة سوداء وأول امرأة من أصل جنوب آسيوي تتولى هذا المنصب.

ومع تلاقي الأزمات التي تواجه إدارة جو بايدن - ومجلس الشيوخ المنقسم بالتساوي الذي ستدلي فيه بالتصويت الفاصل - تشكل هاريس لاعبًا مركزيًا في معالجة كل شيء، من وباء فيروس كورونا إلى إصلاح العدالة الجنائية.

وقالت المتحدثة الرئيسية باسم هاريس،سيمون ساندرز، إنه على الرغم من أن حقيبة نائب الرئيس المنتخب لم يتم تحديدها بالكامل بعد، إلا أن لها يدًا في جميع جوانب أجندة بايدن، حيث شاركت عن كثب في جميع قرارات بايدن الكبرى منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر، وانضمت إليه في كل اجتماع من اجتماعاته الرئيسية التي ركزت على اختيارات مجلس الوزراء، ومشروع قانون إغاثة COVID-19، والقضايا الأمنية.

التهديد المحتمل

ذكر وزير الجيش رايان مكارثي لوكالة أسوشيتيد برس، أن المسؤولين يدركون التهديد المحتمل، وحذر القادة من أن يكونوا على اطلاع على أي مشاكل داخل صفوفهم مع اقتراب موعد التنصيب. مضيفا في ​​مقابلة بعد أن خاض هو وقادة عسكريون آخرون تدريبات أمنية مكثفة، استمرت ثلاث ساعات «نحن نمر بالعملية باستمرار، ونلقي نظرة ثانية وثالثة على كل فرد من الأفراد المكلفين بهذه العملية». استعدادا لتنصيب يوم الأربعاء.

وقال إن أعضاء الحرس يتلقون أيضًا تدريبات على كيفية تحديد التهديدات الداخلية المحتملة.

حيث يتدفق حوالي 25000 عضو من الحرس الوطني إلى واشنطن من جميع أنحاء البلاد -على الأقل مرتين ونصف العدد- في مراسم التنصيب السابقة.

وبينما يراجع الجيش بشكل روتيني أعضاء الخدمة بحثًا عن اتصالات متطرفة، فإن فحص مكتب التحقيقات الفيدرالي يضاف إلى أي مراقبة سابقة.