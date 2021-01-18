تعيين السلوفاكي كوبيش مبعوثاً للأمم المتحدة في ليبيا

ابوظبي - سيف اليزيد - عين الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، رسمياً الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثاً جديداً للمنظمة الدولية إلى ليبيا.

كان مجلس الأمن الدولي وافق يوم الجمعة الماضي على ترشيح الدبلوماسي السلوفاكي المخضرم لهذا المنصب.

ومن المقرر أن يتولى كوبيش منصبه كمبعوث خاص إلى ليبيا في فبراير المقبل، ليحل رسميًا محل اللبناني غسان سلامة، الذي استقال في مارس الماضي لأسباب صحية.

كان نيكولاي ملادينوف قد انسحب، بشكل مفاجئ، قبل فترة وجيزة من ترشيحه للمنصب.

وشغلت نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا، ستيفاني ويليامز، وهي أميركية، هذا المنصب منذ استقالة سلامة.

وكوبيش لديه عقود من الخبرة في مناطق الأزمات، تشمل خبرته السابقة العمل كمبعوث للأمم المتحدة في العراق وأفغانستان.

وكان كوبيش وزيراً للخارجية في سلوفاكيا، ويشغل حالياً منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان.