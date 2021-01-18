رفع إغلاق مبنى الكونجرس الأميركي بعد احتواء حريق

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أعادت السلطات فتح مجمع الكونجرس الأميركي (الكابيتول)، اليوم الاثنين، بعد أن أغلقته لنحو ساعة بدافع الحذر البالغ إثر اندلاع حريق قريب.

وقالت شرطة الكابيتول، في بيان، إن قرار الإغلاق قد رفع وإنه تم احتواء الحريق القريب.

وأكد جهاز الخدمة السرية على تويتر «انطلاقا من الحذر البالغ، تم إغلاق مجمع الكابيتول الأميركي مؤقتا. لا خطر على الجمهور».

يأتي ذلك بينما تجري تدريبات على حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن الذي سيتم بعد غد الأربعاء 20 يناير.

كان أنصار للرئيس الأميركي دونالد ترامب اقتحموا الكابيتول يوم السادس من يناير الجاري لمنع التصديق على فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية التي جرت يوم 3 نوفمبر الماضي.

وكانت شرطة الكابيتول قد قالت في وقت سابق إن قائدها بالإنابة أغلق احترازيا المجمع الذي يضم مبنى الكابيتول وأفنيته وعددا من المباني.

وقالت إدارة الإطفاء في واشنطن على تويتر إن فرقها أخمدت حريقا في مكان مفتوح قرب مجمع الكابيتول.

وتابعت «لا إصابات... هذا هو مصدر الدخان الذي رآه كثيرون».

كان شاهد من رويترز قال، في وقت سابق، إن المشاركين في التدريب على مراسم التنصيب أدخلوا إلى داخل مبنى الكابيتول وأماكن مغلقة أخرى.