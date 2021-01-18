البرتغال تسجل عدداً قياسياً من الوفيات بـ«كورونا»

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سجلت البرتغال، اليوم الاثنين، أكبر زيادة يومية في الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا منذ بداية تفشي المرض.

وتم تسجيل 167 حالة وفاة في يوم واحد، بزيادة حالة واحدة عن الرقم القياسي السابق البالغ 166 أول أمس السبت، ليرتفع الإجمالي إلى 9028 حالة وفاة، وفقاً لبيانات حكومية.

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد بمقدار 6702 حالة في يوم واحد، أي أقل من مستوى قياسي بلغ 10947 حالة إصابة جديدة في يوم تم الإعلان عنه أول أمس السبت، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وحثت وزيرة الصحة مارتا تيميدو أمس الأحد البرتغاليين على البقاء في منازلهم قائلة، إن النظام الصحي في البلاد قريب من الوصول إلى الحد الأقصى لطاقته التشغيلية.

واعتمدت البرتغال قيودًا أكثر صرامة الأسبوع الماضي، بما في ذلك إغلاق المتاجر غير الضرورية.

وارتفع عدد المرضى في وحدات العناية المركزة من 17 إلى 664 مريضًا. وتبلغ قدرة الخدمة الصحية الوطنية في البلاد حوالي 960 سريراً بوحدات العناية المركزة.