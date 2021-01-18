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إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 95 مليوناً

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ابوظبي - سيف اليزيد -  

أظهرت بيانات مجمعة أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس في أنحاء العالم تجاوز 95 مليوناً، اليوم الاثنين، وذلك بحسب البيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرح للأنباء.
وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي الإصابات وصل إلى 95 مليوناً و 132 ألف و805 حالات .
كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات بلغ مليونين و32 ألفاً و637 حالة.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا والمملكة المتحدة وفرنسا وتركيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عدداً من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 
 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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