رفع قرار إغلاق مبنى “الكابيتول” الأميركي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ 29 دقيقة

آخر تحديث: 18 - يناير - 2021 9:40 مساءً

أعلنت شرطة الكابيتول، في بيان، إنه ”تم رفع قرار الإغلاق واحتواء الحريق القريب“، وكان قد أثار حريقا قريبا من المبنى زوبعة من القلق، ما أدى إلى إغلاق مجمع الكونغرس الأمريكي (الكابيتول) لنحو ساعة اليوم الاثنين؛ بدافع ”الحذر البالغ، وذلك قبل يومين من تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكانت شرطة الكابيتول قد قالت، في وقت سابق، إن قائدها بالإنابة أغلق احترازيا المجمع الذي يضم مبنى الكابيتول وأفنيته، وعددا من المباني، بحسب “إرم نيوز”.

بدوره، قال جهاز الخدمة السرية على تويتر: ”انطلاقا من الحذر البالغ، تم إغلاق مجمع الكابيتول الأمريكي مؤقتا.. لا خطر على الجمهور“.

وجاء قرار الإغلاق بعد هجوم شنه أنصار للرئيس دونالد ترامب على الكابيتول يوم السادس من كانون الثاني، وبعد أن دعا بعضهم إلى موت نائبه مايك بنس، الذي كان يرأس جلسة التصديق على فوز بايدن في انتخابات الثالث من نوفمبر تشرين الثاني.

ونقلت وكالة ”رويترز“ عن شاهد قوله: إنه ”تم إدخال كل المشاركين في التدريب على مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن، والذين كانوا خارج مبنى الكونغرس (الكابيتول) إلى داخل المبنى“.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد أكدت أنه تم إغلاق مجمع الكابيتول الأمريكي مؤقتا أثناء بروفة الافتتاح، بعد أن أدى حريق في مخيم للمشردين على بعد حوالي ميل واحد إلى تصاعد عمود من الدخان في الهواء.

ونقلت عن مسؤولي إنفاذ القانون قولهم إنهم ”لا يعتقدون أن الحريق يمثل تهديدا“.

وقالت إدارة الإطفاء على ”تويتر“ إن فرقها أخمدت حريقا في مكان مفتوح قرب مجمع الكابيتول.

وتابعت: ”لا إصابات.. هذا يرجع لدخان رآه كثيرون“.