المرأة الحديدية والمخلصة … تعرفوا إلى زوجة المعارض نافالني “يوليا”

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 18 يناير 2021 10:16 مساءً - منذ عملية تسميمه في آب، تواجدت “يوليا” زوجة المعارض الروسي أليكسي نافالني في المستشفى أو بمواجهة الشرطة، ولطالما شوهد نافالني برفقة زوجته يوليا التي أصبحت في دائرة الضوء، والتي يدين لها بحياته.

”يوليا! يوليا!“… باسمها هتفت الحشود المتجمعة عندما خرجت، الأحد، بمفردها من مطار شيريميتييفو في موسكو مباشرة، بعد توقيف المعارض لدى عودته من ألمانيا بعد خمسة أشهر نقاهة.

قبيل ذلك، قبّلت يوليا نافالني زوجها أمام قسم مراقبة الجوازات في المطار، قبل أن تقتاده الشرطة بعيدا، ثم أعلنت أن زوجها ”ليس خائفا“.

وأضافت : ”لست خائفة أيضا، وأطلب منكم أيضا ألا تخافوا“.

بعد المصاعب التي واجهها زوجها، دخلت يوليا تدريجيا الحياة العامة، خصوصا منذ آب/أغسطس في أومسك (سيبيريا)، حيث هبطت الطائرة التي فقد زوجها وعيه فيها وسط اشتباه في تعرضه لعملية تسميم.

نافالني وزوجته يوليا

فعلت المستحيل من أجل نقله إلى ألمانيا، بعيدا عن الأجواء المضطربة في هذا المستشفى الإقليمي الذي احتلته الاستخبارات الروسية، التي اتهمتها يوليا بممارسة ضغط على الأطباء.

وفيما كان زوجها بين الحياة والموت، لم تتوقف عن الحركة واضعة نظارتين داكنتين، ومطاردة الأطباء في أروقة المستشفى، قبل أن توجه رسالة مباشرة للرئيس فلاديمير بوتين تطلب فيها منه أن يسمح لزوجها بالحصول على العلاج في الخارج.

وفي النهاية، قرر الرئيس الروسي السماح لأشد معارضيه بالذهاب إلى برلين.

روت يوليا لنجم اليوتيوب يوري دود: ”كان الأمر مرعبا. لكن لم يكن باستطاعتي أن أتراجع (..) أنا زوجته. إذا انهرت، ينهار الجميع، مثل الدومينو؛ لذلك، بذلت قصارى جهدي لأحافظ على هدوئي وإخراجه من هناك“.

نافالني ويوليا

هذه اللحظة ”حوّلتها من شخصية مرافقة إلى شخصية رئيسية“، كما قال ألكسندر باونوف من مركز ”كارنيغي“ في موسكو.

كما أكسبتها لقب ”بطلة العام“ من صحيفة المعارضة ”نوفايا غازيتا“، التي كتبت أن ”نافالني كان محظوظا. ليس لنجاته من نوفيتشوك؛ لكن بوجود امرأة مثل يوليا“ بجانبه.

وبعد خروجه من الغيبوبة، شكر أليكسي نافالني زوجته قائلا: ”لقد أنقذتني“.

تحمل يوليا، التي تبلغ من العمر 44 عاما، شهادة في الاقتصاد. التقيا عام 1998 وكان من المقرر أن يحتفلا بالذكرى العشرين لزواجهما في أغسطس/ آب، لكن المعارض كان في غيبوبة.

بنى أليكسي نافالني صورة مختلفة تماما عن فلاديمير بوتين الذي يبقي حياته الخاصة سرية. يظهر أليكسي ويوليا بفخر على وسائل التواصل الاجتماعي عائلتهما المتحدة والسعيدة مع ابنتهما داريا (20 عاما)، وهي طالبة في الولايات المتحدة، وابنهما زخار (13 عاما).

وكتب المعارض أخيرا على انستغرام أن ”الصورة الرومانسية تحظى بمزيد من الإعجابات“، مبرزا دور زوجته التي تمتاز بأناقة بسيطة وعصرية.

امرأة سياسية

وقال الخبير السياسي قسطنطين كالاتشيف لوكالة فرانس برس: ”لقد تغير دورها. من زوجة سياسي، أصبحت هي نفسها امرأة سياسية. لديها الكاريزما والسحر، وهي شخصية مبدعة وشجاعة ويمكنها بسهولة أن تحل محل زوجها إذا لزم الأمر“.

وأضاف باونوف: ”كل من يعرف نافالني يعرف يوليا. وفي هذا الصدد، فهي تمارس السياسة معه. هناك أناس يتعاطفون معها أكثر بكثير من تعاطفهم مع نافالني“.

ويبدو أن السلطات الروسية تخشى ”السيناريو البيلاروسي“، حيث أصبحت سفيتلانا تيخانوفسكايا، زوجة أحد المعارضين المسجونين، الوجه الأبرز في حركة احتجاج تاريخية.

وهددت إحدى وسائل الإعلام التابعة للملياردير المقرب من الكرملين قسطنطين مالوفييف، السبت، الزوجين بنشر محادثات حميمية مزعومة بين المعارض ونساء أخريات، وطلبت في المقابل من يوليا ”ألا تصبح تيخانوفسكايا روسيا“، و“ممارسة ألاعيب سياسية“.

وفي اليوم التالي لعودتهما إلى روسيا، نشرت صورة لهما في الطائرة مرفقة بتعليق: ”ليس هناك شيء لا يمكننا التغلب عليه“، مع قلب أحمر.