قرقاش: فاعلية العمل العربي المشترك من أهداف سياسة الإمارات

محمد الفلاح - الإثنين 18 يناير 2021

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أهمية العمل العربي المشترك، موضحاً أن فاعليته أحد أهم أهداف سياسة دولة الإمارات.



وقال اليوم، عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "ألقيت مساء اليوم بيان المجموعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي وبرئاسة تونسية في الإحاطة الخاصة بالتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية".

وأضاف: "فاعلية العمل العربي المشترك أحد أهم أهداف سياسة دولة الإمارات في سعيها لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة".