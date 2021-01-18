بريطانيا تدعو إسرائيل لوقف بناء المستوطنات الإسرائيلية فوراً

دعت الخارجية البريطانية إلى وقف البناء في المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية وباقي الضفة الغربية فورا، وتابعت «المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتجازف بتقويض إمكانية حل الدولتين».



وعبّرت «الخارجية البريطانية عن قلقها البالغ لقرار حكومة إسرائيل الموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة».



وكانت إسرائيل قد أقرّت أمس الأحد، خططا لبناء المئات من المنازل الجديدة للمستوطنين في الضفةالغربية المحتلة، في مسعى لدفع هذه المشروعات قدما في الأيام الأخيرة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيدة للاستيطان.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين الماضي خطط البناء على الأراضي التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 والتي يسعى الفلسطينيون لأن تكون جزءا من دولتهم في المستقبل.

وقالت حركة السلام الآن الإسرائيلية المناهضة للاستيطان إن نتنياهو أمر بالمضي قدما في هذه الخطط وإن لجنة حكومية منحت اليوم الأحد الموافقة النهائية على بناء 365 منزلا والموافقة المبدئية على 415 منزلا آخر.

وندد نبيل أبو ردينه المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار الإسرائيلي ووصفه بأنه "غير شرعي"، واتهم إسرائيل بالقيام "بمحاولة استباقية... لتقويض أي جهد قد تقوم به إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لإعادة إطلاق عملية السلام المتعثرة".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن القرار الإسرائيل الأخير بالمضي قدما في هذه الخطط "يتعارض مع القانون الدولي ويزيد من تقويض احتمالات حل الدولتين".

وعبر زعماء المستوطنين عن قلقهم من أنه بمجرد تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه يوم الأربعاء، فإنه سيحاول إبطاء بناء المنازل. وانتقد بايدن في السابق النشاط الاستيطاني الإسرائيلي.

وقالت حركة السلام الآن إن المصادقة على وحدات الاستيطان الجديدة "تضع إسرائيل بلا داع في مسار تصادمي مع إدارة بايدن القادمة".

وتعتبر معظم الدول المستوطنات الإسرائيلية انتهاكا للقانون الدولي. وترفض إسرائيل ذلك، مستشهدة بروابط تاريخية وسياسية ودينية بالضفة الغربية حيث يعيش الآن أكثر من 440 ألف مستوطن إسرائيلي وسط ثلاثة ملايين فلسطيني.



