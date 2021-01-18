شكرا لقرائتكم خبر 300 جندي روسي إلى الحسكة السورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، عن سونتسوف قوله للصحفيين «وصلت وحدتنا إلى إحدى نقاط المراقبة المشتركة في محافظة الحسكة، ومهمتنا الرئيسة هي المساهمة في تهدئة الصراع في المنطقة».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن مسؤول مركز المراقبة الروسي السوري المشترك، ديمتري سونتسوف أمس، أنه تم إرسال نحو 300 جندي روسي إلى محافظة الحسكة السورية لتعزيز مراكز المراقبة.ونقلت وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، عن سونتسوف قوله للصحفيين «وصلت وحدتنا إلى إحدى نقاط المراقبة المشتركة في محافظة الحسكة، ومهمتنا الرئيسة هي المساهمة في تهدئة الصراع في المنطقة».

كانت هذه تفاصيل خبر 300 جندي روسي إلى الحسكة السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.