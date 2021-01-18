شكرا لقرائتكم خبر القاهرة تستضيف الحوار الوطني الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية أمس أن حوارا وطنيا فلسطينيا سيجرى في العاصمة المصرية القاهرة في الأسبوع الأول من الشهر المقبل، بمشاركة جميع الفصائل الفلسطينية، لبحث كيفية إنجاح الانتخابات العامة الفلسطينية المقررة ابتداء من مايو المقبل.

وأعرب أشتية عن أمله في أن يتكلل الحوار الوطني الفلسطيني بالنجاح، وألا تظهر أي عقبات أمام الالتزام بإجراء الانتخابات، وجدد التأكيد على أن الحكومة جاهزة لوضع كل ما هو ممكن من أجل إنجاح الانتخابات التي نريدها ونحتاجها، ليس فقط من أجل إنهاء الانقسام ولكن أيضا من أجل إعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية وللحياة اليومية.

وشدد على أن الانتخابات مهمة لتعزيز المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة صياغة الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ستوجه طلبا رسميا إلى إسرائيل بشأن السماح بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس في الانتخابات ترشحا وانتخابا.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي إلى تحضير فريق مراقبين للانتخابات الفلسطينية، والمساعدة في ضمان إجرائها في القدس.

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة الماضي مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على ثلاث مراحل.

الانتخابات الفلسطينية: