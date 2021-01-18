شكرا لقرائتكم خبر القاهرة تستضيف الحوار الوطني الفلسطيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأعرب أشتية عن أمله في أن يتكلل الحوار الوطني الفلسطيني بالنجاح، وألا تظهر أي عقبات أمام الالتزام بإجراء الانتخابات، وجدد التأكيد على أن الحكومة جاهزة لوضع كل ما هو ممكن من أجل إنجاح الانتخابات التي نريدها ونحتاجها، ليس فقط من أجل إنهاء الانقسام ولكن أيضا من أجل إعادة الوهج الديمقراطي للمؤسسة الفلسطينية وللحياة اليومية.وشدد على أن الانتخابات مهمة لتعزيز المشروع الوطني الفلسطيني وإعادة صياغة الوحدة الوطنية على أسس ديمقراطية، مؤكدا أن السلطة الفلسطينية ستوجه طلبا رسميا إلى إسرائيل بشأن السماح بمشاركة الفلسطينيين في مدينة القدس في الانتخابات ترشحا وانتخابا.
ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني دول الاتحاد الأوروبي إلى تحضير فريق مراقبين للانتخابات الفلسطينية، والمساعدة في ضمان إجرائها في القدس.
وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة الماضي مرسوما بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية فلسطينية على ثلاث مراحل.
الانتخابات الفلسطينية:
- 22 مايو موعد انطلاقها.
- 31 يوليو نهايتها.
- 31 أغسطس انتخابات المجلس الوطني
كانت هذه تفاصيل خبر القاهرة تستضيف الحوار الوطني الفلسطيني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.