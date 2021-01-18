هدم قصر السخنة التاريخي يثير غضب اليمنيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وسط حالة من الغضب، دانت الحكومة اليمنية الشرعية قيام ميليشيات الحوثي الإرهابية الموالية لإيران بتدمير قصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة.

وقال معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «إن ميليشيات الحوثي دمرت قصر السخنة الذي يعد من أهم المعالم التاريخية والأثرية في محافظة الحديدة وقبلة السياحة العلاجية في اليمن، على الطريقة الداعشية وتسويته بالأرض».

وأضاف الإرياني «إن قيام ميليشيات الحوثي بتدمير قصر السخنة يأتي بعد أن فجرت قلعة ميدي التاريخية، وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في زبيد وباجل والزيدية والزهرة إلى أماكن للتدريب وتخزين الأسلحة وثكنات عسكرية ومعتقلات للمناهضين لانقلابها والرافضين لسياساتها العبثية».

‏وناشد الإرياني المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة اليونسكو بإدانة التدمير الممنهج والمتعمد الذي تشنه ميليشيات الحوثي للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن ومقومات السياحة اليمنية، والتدخل لحمايتها باعتبارها جزءا من التراث الإنساني. ويعتبر قصر (السخنة) من أهم المعالم التاريخية والأثرية وقبلة للسياحة العلاجية في اليمن، جدده ورممه الإمام أحمد حميد الدين سنة 1375 هجرية.

في المقابل، قالت ميليشيات الحوثي الإرهابية أمس، «إن منظمة الصحة العالمية، قررت إيقاف دعم المشتقات النفطية عن المنشآت الصحية، بدءا من شهر مارس المقبل».

وحذرت وزارة الصحة في حكومة بن حبتور التابعة لميليشيات الحوثي في بيان، نشرته وكالة الميليشيات الواقعة تحت سلطة الانقلاب من عواقب قرار المنظمة، مهددة بأنها ستعيد النظر في شراكتها مع المنظمة التي تتخلى عن مسؤوليتها في ظل الأزمات.

ميدانيا تعرضت ميليشيات الحوثي لضربات موجعة في جبهات ساحل اليمن الغربي، ومأرب والجوف، من قبل القوات المشتركة والجيش اليمني، وأكد الناطق الرسمي باسم ألوية العمالقة وقائد اللواء الحادي عشر عمالقة العقيد مأمون المهجمي، أن الضربات جاءت على أثر محاولاتها البائسة لاختراق الخطوط الأمامية لجبهات القتال.

وأكد أن القوات المشتركة سحقت هجمات متتالية للميليشيات الحوثية تكبدت على إثرها الأخيرة خسائر فادحة في العتاد والأرواح، أكثر من 40 قتيلا و55 جريحا، وأشار إلى أن تصعيد الميليشيات الحوثية في جبهات القتال بمحافظة الحديدة يعد مؤشرا خطيرا لنسف الجهود الأممية وعملية السلام بالمحافظة.

وفي السياق لقي القيادي الحوثي عبدالوهاب محمد علي بدر الدين الحوثي مصرعه بنيران القوات المشتركة بمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، وأكد مصدر عسكري أن القيادي عبدالوهاب محمد علي بدر الدين الحوثي لقي مصرعه إلى جانب قائد كتيبة التدخل السريع أبو طه المرتضى وجرح عشرات آخرين، خلال كسر القوات المشتركة هجمات الميليشيات الحوثية، في جبهة الحديدة، كما قُتل وأصيب العشرات من عناصر ميليشيات الحوثي إثر صد قوات الجيش ورجال القبائل محاولات فاشلة لاستعادة مواقع كانت قد خسرتها بجبهات القتال جنوب محافظة مأرب (شرقي اليمن).

وذكر مصدر ميداني أن قوات الجيش والقبائل أفشلت هجمات حوثية على عدة مواقع بسلسلة جبال قريضة، في إطار محاولاتها استعادتها، بعد أن كانت سيطرت عليها القوات الحكومية في وقت سابق.

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