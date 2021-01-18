9 دواعش في قبضة الأمن العراقي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الاستخبارات العراقية أن قوات الأمن تمكنت من اعتقال تسعة من عناصر داعش في محافظة نينوى (400 كلم شمال بغداد).

وأوضح بيان لوكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية أن القوات تمكنت من إلقاء القبض على تسعة مطلوبين وفق أحكام قانون الإرهاب «لانتمائهم لعصابات داعش، وعملهم بما يسمى جيش دابق والمعسكرات العامة وفرقة نهاوند وعين جالوت تحت كنى وأسماء مختلفة».

وألقي القبض عليهم بمناطق متفرقة من جانبي الموصل الأيمن والأيسر، وكذلك مركز المحافظة، وتم توقيفهم لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.