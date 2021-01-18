سلال ومساعدات سعودية لليمن والصومال وبنجلاديش

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما كثف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية توزيع السلال الغذائية والمواد الإيوائية والحقائب المدرسية في اليمن، سلم 16 طنا و800 كجم من السلال الغذائية لصالح اللاجئين الروهينجا، استفاد منها 3,500 فرد في منطقة شيتا قونق، بالتعاون مع رابطة العالم الإسلامي، وذلك ضمن مشروع توزيع مواد غذائية للاجئين الروهينجا والمجتمع المستضيف لهم في جمهورية بنجلاديش.

ووزع المركز 100 طن من التمور في مناطق هرجيسا وبربرة وبرعو وبورما ولاس عانود وعيرجابو التابعة لصوماليلاند، استفاد منها 100,000 فرد، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند.

وتقدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند فيصل علي شيخ، بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على وقوفهم الدائم مع أشقائهم في صوماليلاند، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين والفئات الأكثر ضعفا.