سلال ومساعدات سعودية لليمن والصومال وبنجلاديش

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ووزع المركز 100 طن من التمور في مناطق هرجيسا وبربرة وبرعو وبورما ولاس عانود وعيرجابو التابعة لصوماليلاند، استفاد منها 100,000 فرد، وذلك بالتعاون مع الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند.وتقدم رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الجفاف وتأمين الغذاء بصوماليلاند فيصل علي شيخ، بالشكر الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين على وقوفهم الدائم مع أشقائهم في صوماليلاند، وتقديم الإغاثة العاجلة للمحتاجين والفئات الأكثر ضعفا.
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