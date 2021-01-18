شكرا لقرائتكم خبر عن ديزني لاند باريس تؤجل موعد إعادة الفتح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت شركة ديزني لاند الاثنين تأجيل إعادة فتح متنزه ديزني لاند باريس لمدة شهرين تقريبا إلى الثاني من أبريل /نيسان بسبب زيادة حادة في الإصابات بمرض كوفيد-19.

وقالت المجموعة على حسابها على تويتر «بسبب الظروف السائدة في أوروبا، لن يعاد فتح ديزني لاند باريس في الثالث عشر من فبراير /شباط كما كان مخططا في البداية. إذا سمحت الظروف، فإننا سنعيد فتح ديزني لاند باريس في الثاني من أبريل 2021.»

وسجلت فرنسا أكثر من 70 ألف وفاة بسبب جائحة فيروس كورونا وهو واحد من أعلى معدلات الوفيات بالفيروس بين دول العالم، وبدأت برنامجا واسعا للتطعيم في مسعى لتخفيف الإغلاقات وإحياء الاقتصاد.

وقالت وزارة الصحة يوم الأحد إن فرنسا أعطت اللقاح لأكثر من 422 ألف شخص منذ بداية حملة التطعيم في السادس والعشرين من ديسمبر/ كانون الأول.

(رويترز)