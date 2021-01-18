شكرا لقرائتكم خبر عن «ستيلانتيس» يدعم الأسهم الأوروبية لتجاهل «كارفور» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأوروبية الاثنين إذ ساعدت قفزة في سهم عملاق صناعة السيارات الجديد «ستيلانتيس» وأسهم قطاع سلع الرفاهية في تعافي السوق من خسائر في التعاملات المبكرة أثارتها مخاوف حيال التعافي الاقتصادي وخسارة تكبدتها شركة التجزئة الفرنسية كارفور.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعا 0.2 بالمئة بعد تقلبه خلال الجلسة. وتراجع التداول عالميا في ظل إغلاق الأسواق الأمريكية في عطلة يوم مارتن لوثر كينج.

وارتفع المؤشر داكس الألماني 0.4 بالمئة مدعوما بقفزة 4.8 بالمئة لسهم أديداس، في حين هبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة متأثرا بخسائر لأسهم قطاعي الطاقة والسفر. وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة.

وكانت أسهم شركات لسلع الرفاهية مثل ريتشمونت وإل.في.إم.إتش من أكبر داعمي المؤشر ستوكس 600.

وتفوقت الأسهم الإيطالية حيث قفزت أسهم ستيلانتيس 7.6 بالمئة في اليوم الأول لتداولها بعد إكمال صفقة اندماج بقيمة 52 مليار دولار بين «فيات كرايسلر» و«بي.إس.إيه» للسيارات.

وهبط سهم كارفور 6.9 بالمئة بعد فشل عرض استحواذ بقيمة 16.2 مليار يورو (19.6 مليار دولار) من قبل منافستها الكندية «أليمونتاسيون كوش-تار» في مطلع الأسبوع.

وخسر السهم تقريبا جميع المكاسب التي حققها منذ إعلان الصفقة الأسبوع الماضي، حيث عارضتها الحكومة الفرنسية وعزت ذلك لمخاوف حيال الأمن الغذائي. (رويترز)