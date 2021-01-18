شكرا لقرائتكم خبر عن قرقاش: فاعلية العمل العربي المشترك أحد أهم أهداف سياسة الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365”

ألقى الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، الاثنين، بيان المجموعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي أكد خلاله أن فاعلية العمل العربي المشترك أحد أهم أهداف سياسة الإمارات.

وقال الدكتور أنور قرقاش عبر «تويتر»: «ألقيت مساء اليوم بيان المجموعة العربية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي وبرئاسة تونسية في الإحاطة الخاصة بالتعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية».

وأوضح وزير الدولة للشؤون الخارجية أن «فاعلية العمل العربي المشترك أحد أهم أهداف سياسة دولة الإمارات في سعيها لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في المنطقة».