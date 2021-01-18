شكرا لقرائتكم خبر عن «اتصالات» تدرس رفع نسبة تملك المستثمرين الأجانب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تدرس مجموعة الإمارات للاتصاﻻت «اتصالات»، رفع الحد الأقصى لنسبة تملك المستثمرين الأجانب في أسهمها، حيث قالت الشركة في إفصاح، الإثنين، إن مجلس إدارتها سيعقد اجتماعاً يوم الأربعاء 20 يناير/ كانون الثاني 2021، للنظر في رفع نسبة تملك غير المواطنين لأسهم الشركة. وبحسب بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية، فإن الحد الأقصى المسموح به في الوقت الراهن لتملك الأجانب من غير المواطنين في الشركة هو 20%.