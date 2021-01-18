شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بدراوى لـ"مصيلحى": مشكلات بطاقات التموين سببها الأداء الوظيفى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد بدراوى، إن المشكلات المتعلقة بالبطاقات التموينية، مازالت قائمة، وجزء كبير منها متعلق بالأداء الوظيفى، "موظفين ومديرى مكاتب التموين"، وذلك يحتاج تدخل أكثر سرعة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، للاستماع إلى بيان الوزير بشأن موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة.

وشدد على ضرورة حل مشكلة عدم إضافة المواليد لبطاقات التموينية، وأن تكون هناك موعد محددة لإضافة المواليد، وآلية سريعة وواضحة للمواطنين الذين يتم استبعادهم من البطاقات التموينية لظروف اجتماعية، فلابد من تحديد وقت معين أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، لأن الاستبعاد فترات طويلة يؤثر على الناس.

وطالب بدراوى، بضرورة تفعيل البورصة السلعية حتى يكون لها تأثير مباشر في واقع السلع الاستراتيجية لصالح المواطن، وطالب بحل شكاوى المواطنين المتعلقة بأسعار الدواجن، والنظر فى شكاوى أسعار منتجين الدواجن بعد ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج.