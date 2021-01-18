شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: مجلس النواب يفعل الأدوات الرقابية بشكل منضبط ورشيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان شهد يوم تاريخى بعد استجواب الحكومة تحت قبة البرلمان اليوم الأثنين، مشيراً إلى أن الإدارة المحلية مشاكلها كثيرة ولكن آمال البرلمان فيها كثيرة ولا تنتهى، مشدداً على أن المجلس يفعل الأدوات الرقابية بشكل منضبط ورشيد.

وأضاف "السجينى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن التناغم بين السلطات مطلوب ولكن مع احتفاظ كل سلطة باختصاصاتها، وتابع:"آن الأوان أن ننتقل من الشكلية إلى الموضوعية".

وأكد "السجينى"، أن عدم الالتفات الجاد للتقارير التى تصدرها اللجان النوعية فى البرلمان، يعد إهدار للمال العام، موضحاً أن الدولة تنفق على البرلمان وعدم التعامل مع التقارير التى تأخذ شهور وأسابيع يعد إهدار للمال العام، وتابع:"وعلينا أن ننتقل من مرحلة الحديث والعمل الشكلى إلى مرحلة العمل الموضوعى المتجرد".