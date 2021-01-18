شكرا لقرائتكم خبر عن "رئيس شكاوى النواب": أحمد الوكيل يدير وزارة التموين منذ أكثر من 20 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الأقتراحات والشكاوى، إن أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية في الإسكندرية، يعد أكبر مورد لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لافتاً إلى أنه سأل وزير التموين اليوم عن سبب قوة "الوكيل"، فى الوزارة، وتابع:"أحمد الوكيل بيدير وزارة التموين منذ أكثر من 20 سنة".

وأضاف "ناصر"،خلال اتصال هاتفى ببرنامج "بالورقة والقلم"، الذى يقدمه الإعلامى نشأت الديهى، عبر قناة "ten"، أن أحمد الوكيل يتدخل فى سياسات الوزارة وهو من يتحكم فى الحوافز والمكافآت، وتابع:"أحمد يعتبر هو اللى بيدير الوزارة وهو قوة مركزية فى الوزارة".