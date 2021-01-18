شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية بتنسيقية الأحزاب لوزير التموين: مش عايزين نثقل كاهل المواطن أكثر من معاناته اليومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت أمير العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن فكرة حذف بعض المواطنين من البطاقات التموينية على معايير تبدو غير منطقية، متابعة:" مش عايزة أكون قاسية ولكن معايير الحذف تبدو غير منطقية وغير حقيقية وتحتاج لإعادة نظر، نحن نتحدث عن الطبقة الوسطى والطبقة الفقيرة، مش عايزين نثقل كاهل المواطن أكثر من المعاناة التي يعيشها كل يوم ".

وأضافت العادلي خلال كلمتها اليوم بالجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار حنفى جبالى، أن إعادة النظر في فكرة المستحقين للدعم من عدمه، خاصة وأن الجميع متفق على عدم منح غير المستحقين للدعم، ولكن لا نريد ان نظلم مواطنين لمجرد أننا نضع معايير غير منطقة للمنظومة.

جدير بالذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قال إن هناك مشروع لإنشاء السجل التجاري المجمع، والذي نربط فيه بين السجل التجاري والصناعي والموردين والمصدرين، لتسهيل الإجراءات، وإنجاز أكبر قدر من الأعمال والمهام .

وتحدث وزير التموين، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، عن توفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية، وزيادة كفاءة التوزيع من خلال توفير المخازن التي تستطيع الحفاظ على السلع، وهي مهمة ليست سهلة بالنسبة لتلك المخازن سواء الجافة أو المبردة، مضيفا أصبح لدينا كود ومواصفات معتمدة من هيئة الرقابة، فى 4 مخازن استراتيجية.