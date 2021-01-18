الحكومة اليمنية الجديدة تدعم مغربية الصحراء بمخطط الحكم الذاتي

جدة - عبدالحي حسين - بعد أيام من تنصيب الحكومة اليمنية الجديدة، أعلن المغرب عن ترحيبه ودعمه لها، وللجهود، والمساعي الدولية، التي تروم الحفاظ على وحدة اليمن، واستقراره، وسيادته الوطنية، بينما جدد هذا الأخير موقفه الداعم لمغربية الصحراء.

وفي السياق ذاته، أجرى ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الاثنين، مباحثات، عبر تقنية الاتصال المرئي، مع أحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية.

وذكر بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن بوريطة جدد تهنئته لنظيره اليمني بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية وشؤون المغتربين، معربا عن ترحيب، ودعم المملكة المغربية للحكومة اليمنية الجديدة.

كما أعرب بوريطة عن الأمل في أن تتمكن الحكومة اليمنية الجديدة من القيام بمهامها في أحسن الظروف، بما يخدم مصالح الشعب اليمني الشقيق، ورفع المعاناة عنه.

وأشار البلاغ نفسه إلى أن الاتصال المذكور كان مناسبة، أكد فيها بوريطة دعم الجهود، والمساعي الدولية، التي تروم الحفاظ على وحدة اليمن، واستقراره، وسيادته الوطنية، فيما جدد الوزير اليمني موقف بلاده، الداعم لمغربية الصحراء، ولمبادرة الحكم الذاتي، كأساس وحيد لحل هذا النزاع الإقليمي.