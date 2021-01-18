“شان” الكاميرون.. المنتخب المحلي “يستهل” نهاٸيات العرس القاري بالفوز علی الطوغو

جدة - عبدالحي حسين - استهل المنتخب المحلي حملة الدفاع عن لقب “الشان” بالفوز علی منتخب الطوغو بهدف دون مقابل لحساب فعاليات الجولة الافتتاحية لنهاٸيات كأس افريقيا للاعبين المحليين.

وأنهی المنتخب المحلي الشوط الأول من مباراته أمام الطوغو منتصرا بهدف دون مقابل، سجله اللاعب يحيی جبران من ضربة جزاء، في المواجهة التي احتضنها ملعب التوحيد بمدينة دوالا، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.

ويراهن المنتخب المحلي علی التوقيع علی مشاركة مميزة في مسيرة الحفاظ علی اللقب، الذي توج به خلال النسخة الماضية، والتي احتضنتها الملاعب المغربية.