التوزيع الجغرافي للإصابات الـ473 بكورونا.. 46% في جهتي البيضاء والرباط

وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 113 حالة، منها 32 بسلا.

وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 107 حالة جديدة، منها 87 حالة بالدار البيضاء الكبرى.

وبجهة الشمال، سجلت 55 حالة، منها 20 حالة بطنجة.

وبجهة فاس مكناس سجلت 51 حالة، وبجهة سوس ماسة سجلت 47 حالة، وبجهة سجلت الشرق 42 حالة، وسجلت بجهة مراكش آسفي 17 حالة، ثم 10حالات بدرعة تافلالت، و10 حالات ببني ملال خنيفرة، و9 حالات بجهة كلميم واد نون، و7 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء، و5 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.