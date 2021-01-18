“شان” الكاميرون.. المنتخب المحلي “ينهي” الشوط الأول متقدما علی الطوغو

جدة - عبدالحي حسين - أنهی المنتخب المحلي الشوط الأول من مباراته أمام الطوغو منتصرا بهدف دون مقابل، لحساب الجولة الافتتاحية لنهاٸيات كأس افريقيا للاعبين المحليين.

وسجل هدف التقدم للمنتخب المحلي اللاعب يحيی جبران من ضربة جزاء، في المواجهة التي يحتضنها ملعب التوحيد بمدينة دوالا، لحساب الجولة الأولى عن المجموعة الثالثة من منافسات بطولة إفريقيا للاعبين المحليين التي تجرى أطوارها بالكاميرون.

ويخوض المنتخب المحلي المباراة بتشكيلة تتكون من أنس الزنيتي، سفيان البوفتيني، عبد المنعم بوطويل، عبد الكريم باعدي، حمزة المساوي، العربي الناجي، يحيى جبران، زكرياء حدراف، سفيان الراحيمي، أيوب الكعبي ووليد الكارتي.