بريطانيا قلقة من بناء إسرائيل 780 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة

المناطق - واس

أعربت الحكومة البريطانية اليوم عن قلقها تجاه موافقة سلطات الإحتلال الإسرائيلية على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية في بيان : “تشعر المملكة المتحدة بقلق بالغ إزاء قرار حكومة إسرائيل الموافقة على بناء 780 وحدة استيطانية جديدة في أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مناطق في عمق الضفة الغربية، الأمر الذي قد يهدد مفاوضات السلام مستقبلا”.

وأضاف: “المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتقوّض إمكانية حل الدولتين، وندعو إلى الوقف الفوري لعمليات البناء في القدس الشرقية وأي أماكن أخرى في الضفة الغربية”.