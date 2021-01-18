شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يرفض الحديث عن زيادة في "إعانة كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاجابة على أسئلة اليوم الاثنين بشأن ما إذا كانت زيادة في إعانة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها البلاد لمساعدة أصحاب الدخول المنخفضة على تجاوز جائحة كوفيد-19 سيجري تمديدها إلى ما بعد أبريل نيسان.

ويواجه جونسون ضغوطا بخصوص الزيادة، التي تبلغ 20 جنيها إسترلينيا (27 دولارا) في الأسبوع للمستفيدين من إعانة الائتمان الشامل، إذ يحض حزب العمال المعارض على إجراء نقاش وتصويت رمزي عليها في البرلمان في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وسأل صحفي جونسون أربع مرات عما إذا كانت الزيادة في تلك الإعانة ستستمر بعد أبريل نيسان، لكن رئيس الوزراء تجنب في كل مرة أن يقدم إجابة بنعم أو لا. وقال "سنبقي جميع الإجراءات قيد مراجعة مستمرة... أعتقد أنك سمعتني أقول إننا نريد دعم الناس طوال الجائحة".